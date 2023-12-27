Із турнірним покером колишній кешовик Бін Венг потоваришував лише у 2017 році. А вже через шість років очолив рейтинг Global Poker Index, де за підсумками сезону підраховують залікові бали, здобуті в живих MTT.

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У 2023 році американець китайського походження гріндив не покладаючи рук – відігравши практично на всіх серіях, які відбувались у США, зокрема на WSOP і WPT. Результати Біна Венга направду вражають.



Бін Венг / Фото PokerNews

Вже на початку січня Венг оформив свій перший в кар’єрі семизнаковий виграш. За перемогу у Borgata Championship Event американець отримав 1 000 000 доларів. Згодом цей трюк Бін Венг повторив ще двічі впродовж року. Мова, зокрема, про його новий бест-кеш – 2 227 054 доларів призових – за тріумф в турнірі Wynn Summer Classic.



Бін Венг / Фото WPT

Загалом за сезон Бін Венг виграв аж 6 турнірів, а це для живого покеру непересічне досягнення. Вражає і загальна сума призових за 2023 рік – понад 6 мільйонів доларів. Тобто 3/4 усього доробку за кар’єру, який перевалив уже за 8,5 мільйонів, покерист накопичив лише за один рік.



Бін Венг / Фото WPT