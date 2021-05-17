Набив крутой банкролл, Мосбек не спешит поливать из всех брандспойтов. Австриец умудрился продать 80% долей на турнир с бай-ином в 10 300 долларов с коэффициентом 1.02. Многие связывают такое доверие к скиллу Мосбека с Федором Хольцом. Мол, знаменитый покерист дружит и сотрудничает с бывшим футболистом, что является хорошим пиаром.

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Федор Хольц (слева) и Марио Мосбек (справа) / Pokeroff

А может причина гораздо банальнее – солидный апстрик австрийца. Так или иначе, Марио Мосбек вполне оправдывает возложенную на него ответственность. В турнире хайроллеров он не только попал в деньги, но и добрался до финального стола. У Мосбека – 5-й стек и он гарантировал себе выплату в более чем 123 тысячи долларов.

Марио Мосбек (в центре) / Pokeroff

Львиную долю выигрыша, правда, придется отдать бекерам. На данный момент Мосбек претендует примерно на 23 тысяч долларов при собственных затратах в 2 060 долларов. А вот, если возьмет трофей, его инвесторы положат в карман более 256k, в то время как австриец заберет около 58 тысяч.