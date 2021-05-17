Набивши крутий банкрол, Мосбек не поспішає поливати з усіх брандспойтів. Австрієць примудрився продати 80% доль на турнір із бай-іном у 10 300 доларів з коефіцієнтом 1.02. Багато хто пов’язує таку довіру до скілів Мосбека із Федором Хольцом. Мовляв, знаменитий покерист дружить і співпрацює із колишнім футболістом, що є хорошим піаром.

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Федір Хольц (зліва) і Маріо Мосбек (справа) / Pokeroff

А може причина набагато банальніша – солідний апстрік австрійця. Так чи інакше, Маріо Мосбек сповна виправдовує покладену на нього відповідальність. В турнірі хайролерів він не лише "потрапив у гроші", вже і до фінального столу добрався. У Мосбека – 5-й стек і він уже гарантував собі виплату у понад 123 тисячі доларів.



Маріо Мосбек (в центрі) / Pokeroff

Левову частку виграшу, щоправда, доведеться повернути бекерам. На цю мить Мосбек претендує приблизно на 23 тисячі доларів при власних затратах у 2060 баксів. А от, якщо візьме трофей, його інвестори покладуть до кишені понад 256 К, австрієць забере – близько 58 тисяч.