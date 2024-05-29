Пока мастера турнирного покера рисковали серьезными средствами во время серии Triton Poker в Черногории, рядом в зале для кэш-игры бушевали куда более дорогие покерные баталии. Состоятельные бизнесмены, звезды кино и регуляры-хайроллеры устроили "рыбалку" на Джорджа Котрела – британского финансиста с сомнительными игровыми способностями.

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30-летний миллионер не отходил от стола целый вечер и всю ночь, наслаждался игрой, и не стеснялся рисковать. По словам Котрела, экшен был настолько дорогим, что обычно еще до флопа в банке оказывались несколько сотен тысяч долларов. В конце концов, Джордж не почувствовал, как проиграл от 16 до 18,5 миллиона фунтов по версии различных источников.



Джордж Котрел / Фото speakerhub.com

Джордж Котрел родился в аристократической семье, его дядя – барон Томас Александр Фермор-Хескет. Джордж учился в колледже Малверн, откуда вылетел из-за незаконных азартных игр. С 2015 занимал должность заместителя казначея Партии независимости Объединенного Королевства. Также Котрел был личным советником политика Найджела Фараджа, который существенно приобщился к Брекситу – выхода Великобритании из Евросоюза. В 2016 году Джорджа Котрела посадили на 8 месяцев за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков. Британец является завидным женихом и находился в отношениях с несколькими известными представительницами шоу- и модельного бизнеса.



Джордж Котрел / Фото speakerhub.com

Также Джордж неоднократно признался в своей игровой зависимости, что очевидно и сыграло с ним злую шутку во время каникул в Черногории. Впрочем, как пишет Daily Mail, проигрыш огромной суммы совсем не расстроил финансиста. Он покидал стол в хорошем настроении, видимо для него несколько десятков миллионов фунтов – это не деньги.

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