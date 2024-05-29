Доки майстри турнірного покеру ризикували серйозними коштами під час серії Triton Poker у Чорногорії, поруч у залі для кеш-гри вирували куди дорожчі покерні баталії. Заможні бізнесмени, зірки кіно та регуляри-хайролери влаштували "риболовлю" на Джорджа Котрела – британського фінансиста із сумнівними ігровими здібностями.

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30-річний мільйонер не відходив від столу цілий вечір і цілу ніч, насолоджувався грою, і не соромився ризикувати. За словами Котрела, екшен був настільки дорогим, що зазвичай ще до флопу у банку опинялись кількасот тисяч доларів. Зрештою, Джордж незчувся, як програв від 16 до 18,5 мільйона фунтів за версією різних джерел.



Джордж Котрел / Фото speakerhub.com

Джордж Котрел народився в аристократичній сім’ї, його дядько – барон Томас Александр Фермор-Хескет. Джордж навчався у коледжі Малверн, звідки вилетів через незаконні азартні ігри. З 2015 обіймав посаду замісника скарбника Партії незалежності Об'єднаного Королівства. Також Котрел був особистим радником політика Найджела Фараджа, який суттєво долучився до Брекситу – виходу Великобританії із Євросоюзу. У 2016 році Джорджа Котрела ув'язнили на 8 місяців за відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків. Британець є завидним нареченим і перебував у стосунках із кількома відомими представницями шоу- та модельного бізнесу.



Джордж Котрел / Фото speakerhub.com

Також Джордж неодноразово зізнався у своїй ігровій залежності, що вочевидь і зіграло з ним злий жарт під час вакацій у Чорногорії. Утім, як пише Daily Mail, програш велетенської суми зовсім не засмутив фінансиста. Він покидав стіл у хорошому гуморі, мабуть, для нього кілька десятків мільйонів фунтів – це не гроші.

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