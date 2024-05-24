У березні цього року голландський бізнесмен Рутгер Хеннен переграв у хедз-апі Головної події Prime Amsterdam українця Максима Клопотка. А сьогодні сушить сухарі і готується до ув’язнення.

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Влітку 2019 року Хеннен за кермом свого Porsche Cayenne збив на перехресті 15-річну дівчинку на велосипеді. Тінейджерка померла на місці. Відтоді тривало розслідування і затяжні судові процеси і з’ясувалось, що причиною фатального наїзду став смартфон. Водій відволікся від дороги, залипнувши у ґаджет, і не помітив велосипедистку.



Рутгер Хеннен / Фото WPT

Цей факт, утім, не став серйозним аргументом для присяжних. Суд покарав Рутгера Хеннена шістьма місяцями ув’язнення та заборонив до двох років керувати транспортними засобами.

Рутгер Хеннен свого часу займав 30-те місце в списку 100 наймолодших мільйонерів Нідерландів. Йому належить успішний бізнес, фірма Ханнена продає спеціальні "стоячі стільці" та крісла-лежаки для людей похилого віку. Влітку минулого року статки рутгера Ханнена оцінювали у 50 мільйонів євро.

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