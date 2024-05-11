Сама подія трапилася ще у 2021 році. Менлі заявляє, що він грав у карти в приватній кімнаті для хайролерів легендарного казино MGM Grand.

До теми Український дует "косить" десятки тисяч доларів на знаменитому фестивалі покеру

Дуайт замовив напій, але той виявився дивно гіркуватим, а вже за кілька хвилин він відчув себе сильно дезорієнтованим. Попри те, Менлі продовжив гру за столом. За якийсь час американець вже не міг навіть стояти без чужої допомоги, тож друзі таки відвезли його до готельного номера, де він проспав понад 12 годин. Згодом з’ясувалося, що хайролер програв за той вечір близько 3,5 мільйонів доларів.

Після повернення додому Дуайт вирішив здати відповідні аналізи, що виявили у його крові кетамін – анестетик, що викликає галюциногенні ефекти. Відтак, гравець переконаний, що його накачали наркотиками, аби обікрасти.

Правоохоронцям наразі не вдалося знайти винних, тож Менлі відкрив спеціальний сайт 1MillionReward.com, де він пропонує мільйон доларів винагороди за інформацію про людину чи групу людей, які були причетними до його ймовірного отруєння.

3,5 мільйона гривень за 9 годин

Український покерист Андрій Новак став переможцем турніру Bounty Hunters HR у рамках GG World Festival 2024. За свій успіх наш земляк отримав понад 90 тисяч доларів (близько 3,5 мільйона гривень).