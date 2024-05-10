Зокрема, Андрій Держипільський зумів підійнятися на найвищу сходинку турніру Bounty Hunters Fifty Stack HR з бай-іном 1 500 доларів. Змагання зібрали 88 входів, а до призової зони потрапили 10 гравців і саме на десятій сходинці вилетів українець Роман RomeoPro Романовський.

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Натомість Держипільський пішов далі і зрештою, перегравши у хедз-апі тайця Каннапонга Тента, здобув чемпіонський титул, а з ним 38 238 доларів призових.

А от для Романовського згадане десяте місце виявилося не найкращим результатом дня. Роман, який нещодавно фінішував другим в GGMillions (300 тисяч доларів призових), показав третій результат в турнірі Triple Dragon за півтори тисячі доларів. Романовський поступився лише китайцю з ніком yyyyy96 і грецькому профі Алексу Теологісу. Свій гаманець Романовський поповнив майже на 14 тисяч доларів.

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