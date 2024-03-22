В корейском городе Чеджу определился последний чемпион престижной серии хайроллеров Triton Poker. Стивен Чидвик, который за почти три недели отдал игре больше всего ресурсов из всех участников фестиваля, поставил жирную точку.

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Англичанин сыграл во всех турнирах, бился до последнего патрона и таки покорил турнир за 20 000 долларов Short Deck Ante-Only. Кроме Чидвика за финальным столом хватало и других звезд. Фил Айви уже в четвертый раз в Корее пробился за финальный стол, но снова не победил – седьмое место и 44 000 долларов призовых.



Стивен Чидвик / Фото Triton Poker

Хорошие шансы на триумф были и у Айка Хэкстона, который начинал борьбу за финальным столом со вторым стеком, впрочем сложил оружие именно перед будущим чемпионом. Чидвик собрал стрит с 9-10s переиграв две пары АА-JJ американца. Хэкстон пошел отдыхать на пятой позиции, забрав 71 500 долларов призовых.



Айк Хэкстон / Фото Triton Poker

Наконец в хедз-апе Стивен Чидвик разобрался с Таном Хуаном. В чемпионской раздаче A-10 англичанина побили A-K китайца, пару десяток Чидвик поймал уже на флопе. Раннер-ап получил 191 000 долларов призовых. Триумфатор – 265 000 и долгожданный титул Triton Poker, которого англичанин ждал почти 2 года. Он теперь в когорте мульти-чемпионов престижной покерной серии.



Стивен Чидвик / Фото Triton Poker

Украинец выиграл рекордные призовые на Triton Poker

К разборкам хайроллеров в Южной Корее присоединился и украинец Игорь Ярошевский. Трофея не получил, но обновил свой бест-кэш – 739 000 долларов призовых.