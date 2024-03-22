В корейському місті Чеджу визначився останній чемпіон престижної серії хайролерів Triton Poker. Стівен Чідвік, який за майже три тижні віддав грі чи не найбільше ресурсів з-поміж усіх учасників фестивалю, поставив масну крапку.

До теми У зірки покеру Філа Айві "поцупили" престижний титул на рівері

Англієць зіграв у всіх турнірах, бився до останнього патрону і таки підкорив турнір за 20 000 доларів Short Deck Ante-Only. Крім Чідвіка за фінальним столом не бракувало й інших зірок. Філ Айві уже вчетверте в Кореї пробився за фінальний стіл, але знову не переміг – сьоме місце і 44 000 доларів призових.



Стівен Чідвік / Фото Triton Poker

Хороші шанси на тріумф були і у Айка Хекстона, який розпочинав боротьбу за фінальним столом із другим стеком, утім склав зброю саме перед майбутнім чемпіоном. Чідвік зібрав стріт із 9-10s перегравши дві пари АА-JJ американця. Хекстон пішов відпочивати на п’ятій позиції, забравши 71 500 доларів призових.



Айк Хекстон / Фото Triton Poker

Насамкінець у хедз-апі Стівен Чідвік розібрався із Таном Хуаном. У чемпіонській роздачі A-10 англійця перевершили A-K китайця, перу десяток Чідвік спіймав уже на флопі. Раннер-ап отримав 191 000 доларів призових. Тріумфатор – 265 000 і довгоочікуваний титул Triton Poker, на який англієць чекав майже 2 роки. Він тепер у когорті мульти-чемпіонів престижної покерної серії.



Стівен Чідвік / Фото Triton Poker

Українець виграв рекордні призові на Triton Poker

До розбірок хайролерів у Південній Кореї долучився й українець Ігор Ярошевський. Трофею не здобув, але оновив свій бест-кеш – 739 000 доларів призових.