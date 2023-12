Самый дорогой турнир года Big One for One Drop пока собрал лишь 17 игроков. Еще бы, каждый из богачей выложил за участие в ивенте 1 000 000 долларов. Уже три хайроллера сошли с дистанции.

Среди неудачников один из лучших игроков в истории Фил Айви, который первым подтвердил свое участие в этом элитном ивенте. Американец не сумел одолеть даже первый игровой день.

В конце седьмого уровня блайндов Айви возложил слишком большие надежды на руку AJ и, попав в старшую пару на доске A-10-2-K-7, ответил на три барреля от Дэна Смита. Последний на терне собрал стрит со сьютовыми QJ и, потирая руки, забрал гигантский банк.



Дэн Смит / Фото PokerNews

К слову, именно Дэн Смит возглавляет чип-каунт после первого игрового дня, располагая 3 680 000 фишками (180 больших блайндов). Кроме Фила Айви, фантастический приз уже не светит Дэвиду Эйнхорну и Талалу Шакерчи. А чемпион Big One for One Drop по состоянию на этот момент претендует на приз в 7 114 500 долларов.