В 2012 году в рамках WSOP состоялся на тот момент самый дорогой офлайн-турнир по покеру. 48 толстосумов сбросились по 1 000 000 долларов. С тех пор регулярно собираются, чтобы пощекотать себе нервы за овальными столами.

К теме Хейтерам наперекор: почему Фил Хельмут является легендой покера

Не сторонился солидного бай-ина и один из лучших покеристов в истории – обладатель более 40 миллионов долларов призовых в офлайн-турнирах Фил Айви. Правда, хоть раз попасть в деньги The Big One американцу не удалось.



Турнир "The Big One" / Фотографии PokerNews

В декабре этого года Айви отправляется за реваншем и настроен очень упорно. Вот как хайроллер креативно анонсировал свое участие в The Big One, который состоится в рамках Мирового покерного тура.

"Я в игре. А ты?", – подписал Фил Айви свой твит. Учитывая, в какой форме сейчас находится покерист, соперникам стоит насторожиться. В августе этого года Айви занес два титула на серии Triton Poker Super High Roller в Лондоне.

К слову, нынешний "The Big One" пройдет с 18 по 20 декабря, и будет по традиции выполнять и благотворительную миссию. 6% с каждого бай-ина пойдет в фонд "One Drop Foundation".