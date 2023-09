У 2012 році в межах WSOP відбувся на ту мить найдорожчий офлайн-турнір з покеру. 48 товстосумів скинулись по 1 000 000 доларів. Відтоді регулярно збираються, щоб полоскотати собі нерви за овальними столами.

Не цурався солідного бай-іну й один із найкращих покеристів в історії – власник понад 40 мільйонів доларів призових в офлайн-турнірах Філ Айві. Щоправда, бодай раз потрапити у гроші "The Big One" арериканцю не вдалось.



Турнір "The Big One" / Світлини PokerNews

У грудні цього року Айві вирушає за реваншем і налаштований дуже завзято. Ось як хайролер креативно анонсував свою участь у "The Big One", який відбудеться в рамках Світового покерного туру.

"Я у грі. А ти?", – підписав Філ Айві свій твіт. Зважаючи на те, у якій формі зараз перебуває покерист, суперникам варто насторожитись. В серпні цього року Айві заніс два титули на серії Triton Poker Super High Roller у Лондоні.

До слова, цьогорічний "The Big One" пройде з 18 по 20 грудня, і буде, за традицією, виконувати й благодійну місію. 6% з кожного внеску піде до фонду "One Drop Foundation".