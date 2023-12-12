На WSOP Paradise, зимней серии на Багамах, за дело взялись суперхайролеры. Участие в девятом ивенте "райского" этапа обошлось каждому участнику в 103 000 долларов, а спортсмены сделали сразу 111 входов.

Читайте также Мешок денег, но без браслета: дебютный титул на WSOP выскользнул из рук Марии Хо

За главный приз солидного фонда, который составил 10 878 000, ожидаемо боролись и многие знаменитости покера. В призовую зону, скажем, попали Дэвид Питерс, Джастин Бономо и Ник Шульман. А самым настойчивым среди топов оказался Джейсон Кун, завершивший выступление только по итогам хедз-апа.



Джейсон Кун / Фото PokerNews

В решающей битве маститому американцу противостоял Масаши Ойя, которого Hendonmob ведет только с конца 2021 года. Нехватка опыта выступлений в живых турнирах для японца не проблема, тем более если дилер так хорошо раздает. У Джейсона Куна, который на доске 9-7-5-8-4 собрал стрит с шестеркой в руке, не было шансов отскочить.

У меня стрит, а у тебя, что – супер-стрит? Я собираюсь колоть, не могу же я стрит выбросить… Раздачу начал только с 20 бб и теперь думаю стрит выбросить..?, – размышлял Джейсон Кун перед судьбоносным решением.

В конце концов, ответив на ол-ин Ойи, американец увидел то, чего и боялся – 10-6, благодаря которым японец собрал стрит на порядок выше. Масаши Ойя не сдерживал эмоций, ведь завоевал свой первый браслет WSOP в противостоянии с четвертым в списке All Time Money List (у Куна 55 млн долларов призовых). Более того, японец оформил свой бест-кэш – 2 940 000 долларов, что превысило общую сумму всех его призовых. Вице-чемпион получил 1 817 000 долларов.



Массаши Ойа с любимой / Фото PokerNews