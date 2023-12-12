На WSOP Paradise, зимовій серії на Багамах, до справи взялись суперхайролери. Участь у дев’ятому івенті "райського" етапу обійшлась кожному учаснику у 103 000 доларів, а спортсмени зробили одразу 111 входів.

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За головний приз солідного фонду, який склав 10 878 000, очікувано боролись й чимало покерних знаменитостей. До призової зони, скажімо, потрапили Девід Пітерс, Джастін Бономо і Нік Шульман. А найбільш наполегливим серед топів виявився Джейсон Кун, який завершив виступ лише за підсумками хедз-апу.



Джейсон Кун / Фото PokerNews

У вирішальній битві маститому американцю протистояв Масаші Ойя, якого Hendonmob веде лише з кінця 2021 року. Брак досвіду виступів в живих турнірах для японця не проблема, тим паче, якщо дилер так добре роздає. Джейсон Кун, який на дошці 9-7-5-8-4 зібрав стріт із шісткою в руці, не мав шансів відскочити.

В мене стріт, а у тебе, що – супер-стріт? Я збираюсь колоти, не можу ж я стріт викинути… Роздачу розпочав лише з 20 бб і тепер думаю стріт викинути..?, – міркував Джейсон Кун перед доленосним рішенням.

Зрештою, відповівши на ол-ін Ойї, американець побачив те, чого і боявся – 10-6, завдяки яким японець зібрав стріт вищий на порядок. Масаші Ойя не стримував емоцій, адже виборов свій перший браслет WSOP у протистоянні із четвертим у списку All Time Money List (у Куна 55 млн доларів призових). Ба більше, японець оформив свій бест-кеш – 2 940 000 доларів, що перевищило загальну суму усіх його призових. Віце-чемпіон отримав 1 817 000 баксів.



Масаші Ойа з коханою / Фото PokerNews