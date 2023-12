Найдорожчий покерний турнір року Big One for One Drop поки зібрав лише 17 гравців. Ще б пак, кожен із багатіїв виклав за участь в івенті 1 000 000 доларів. Уже троє хайролерів зійшли з дистанції.

Серед невдах один із найкращих гравців в історії Філ Айві, який першим підтвердив свою участь в цьому елітному івенті. Американець не зумів здолати навіть перший ігровий день.

Наприкінці сьомого рівня блайндів Айві поклав надто великі сподівання на руку A-J і, влучивши у старшу пару на дошці A-10-2-K-7, відповів на три бареля від Дена Сміта. Останній на тьорні зібрав стріт зі с’ютовими Q-J і, потираючи руки, забрав велетенський банк.



Ден Сміт / Фото PokerNews

До слова, саме Ден Сміт очолює чип-каунт після першого ігрового дня, маючи у своєму розпорядженні 3 680 000 фішок (180 великих блайндів). Крім Філа Айві, фантастичний приз уже не світить Девіду Ейнхорну і Талалу Шакерчі. А чемпіон Big One for One Drop станом на цю мить претендує на приз у 7 114 500 доларів.