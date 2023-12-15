На прошлом фестивале World Poker Tour впервые был проведен женский турнир WPT Ladies Championship. Это событие стало одним из самых крупных в истории женского покера в то же время памятным для Украины. Ольга Ермольчева остановилась в шаге от трофея, завоевав 70 000 долларов призовых.

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В этом году организаторы WPT надеялись установить новый рекорд посещаемости женского турнира. Для этого еще в марте они запустили спецпроект Women's History Month, а также увеличили количество женских событий под эгидой World Poker Tour. Рекордная явка не случилась, но Ladies Championship открыл новые имена в женском покере.

Финалистки турнира WPT Ladies Championship / Фото worldpokertour.com

Главной звездой WPT Ladies Championship-2023 стала домохозяйка из США Лиза Костелло. Ее победа казалась маловероятной, когда во втором дне турнира Лиза оставалась со стеком всего 5 ББ. Но спустя 24 часа фишки всех остальных 456 игроков уже лежали перед ней.

Честно говоря, я так благодарна, что осталась в игре после того, что случилось вчера. Это казалось невозможным. Было очень интересно играть с такими невероятными людьми, – сказала Лиза Костелло.

Это ее бест-кэш в живом покере. Свой первый ITM Лиза Костелло оформила на Мировой серии покера в 2011 году. С тех пор в офлайне суммарный выигрыш девушки составляет более 300 000 долларов. Последние несколько лет Лиза профессионально не играет, но эта победа может все изменить.