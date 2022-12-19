Исторический турнир WPT World Championship с заявленным рекордным гарантированным призовым фондом 15 000 000 долларов превысил все ожидания организаторов. Сыграть Главное событие в Лас-Вегасе изъявили желание тысячи известных игроков. Благодаря 2 960 входам призовой фонд события составил фантастические 29 008 000 долларов.

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После того как WPT World Championship установил исторические рекорды по посещаемости и размеру призового фонда, ближайшим вопросом стало определение 370 лучших игроков, которые разделят призовой фонд. До этого выбыли из турнира такие известные игроки как Джастин Бономо, обладатель браслета WSOP и чемпион WPT Алекс Фоксен, самый титулованный игрок в истории Мировой серии покера Фил Хельмут, многократный чемпион WPT и WSOP Ник Шульман и многие другие.

Андрей Любовецкий / Фото wsop.com

Украинцы болели за Андрея Любовецкого, который со второго дня турнира прочно держался в верхней части чип-каунта. Киевлянин проводит успешный год, но ещё никогда не выигрывал события WPT. К сожалению, на четвёртый день турнира Любовецкий сошёл с дистанции на 53 месте, выиграв 71 400 долларов. Также в призах финишировали другие украинские покеристы Дмитрий Быстровзоров (146-е место) и Игорь Ярошевский (170-е место).

Чемпион WPT World Championship получит более 4 000 000 долларов. В игре остаётся 8 участников. Незадолго до финального стола вылетел самый звездный игрок на тот момент Даниэль Негреану. Канадец удивил многих, пройдя так далеко в турнире на 3 000 входов. В итоге "Kid Poker" вылетел после обидного бэдбита, когда соперник имел всего 4 аута на ривере. Негреану занял 17 место и получил 176 200 долларов.

Реакция Даниэля Негреану / Фото worldpokertour.com

В ещё одном турнире серии WPT украинцы гордились достижением Ольги Ермольчевой. В событии WPT Ladies Championship с бай-ином 1 100 долларов украинская покеристка вышла за финальный стол, который транслировался в онлайне в день её рождения.

Участницы финального стола / Фото worldpokertour.com

В общей сложности женский турнир собрал 578 входов. Ольга Ермольчева вместе с канадской покеристкой Линой Ниу были чип-лидерками финалки. Компанию им составили несколько известных профессионалок, среди которых одна из лучших игроков всех времён Кэти Либерт, а также комментатор WSOP Джейми Керстеттер.

Хедз-ап Ермольчевой с Лиу / Фото worldpokertour.com

В хедз-апе встретились Ольга Ермольчева и Лина Лиу. Их противостояние была очень тяжёлым. К сожалению, титул чемпионки WPT сумела завоевать соперница. Украинка заняла 2 место и получила 70 000 долларов.