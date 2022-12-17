В 2022 году победы украинцев на международной арене были особенно важными. Благодаря нашим покеристам Украина получила новые браслеты Мировой серии покера, золотой перстень WSOP Circuit, а также титул WPT Prime.

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Кроме этого, 2022 год запомнится возвращением на покерный "Олимп" легендарных игроков Алексея Ковальчука и Игоря Ярошевского. Какие еще знаковые события и большие победы произошли в уходящем году – рассказываем в материале.

Новые трофеи украинского покера

В 2022 году украинская покерная копилка трофеев пополнилась новыми "украшениями". Браслет Мировой серии покера завоевали Роман Веренько и Андрей Любовецкий. Оба отличились на европейском этапе WSOPE в чешском городе Розвадов.

Роман Веренько / Фото kings-resort.com

Роман Веренько преподнёс приятную сенсацию в турнире по пот-лимитной Омахе, где украинец обыграл поле с 223 входами, забрав главный приз в размере 247 288 евро. Покерист из Одессы оформил бест-кэш и навсегда вписал своё имя в историю чемпионов WSOP Europe.

В то же время Андрей Любовецкий выигрывает золотой браслет WSOPE второй год подряд. И хоть победа принесла ему скромные 45 000 евро, важной является ценность самого трофея. Дело в том, что в Украине долгое время был только один игрок с двумя браслетами Мировой серии покера – Алексей Ковальчук. По невероятному стечению обстоятельств в последнем турнире серии в Розвадове по Безлимитному Холдему Любовецкий встретился в хедз-апе именно с Ковальчуком.

Написать новую историю украинского покера своему соотечественнику он не позволил. И теперь в Украине два игрока с двумя браслетами WSOP – Андрей Любовецкий и Алексей Ковальчук.

Андрей Любовецкий / Фото wsop.com

Также киевлянин выиграл самую крупную сумму среди всех украинских игроков на Мировой серии покера, которая проходила летом в Лас-Вегасе. Там Любовецкий оформил 4 ITM на общую сумму призовых более 100 000 долларов, дважды остановившись на предфинальной стадии.

Золотой перстень Рената Богданова

Ренат Богданов / Фото kings-resort.com

Важную победу для Украины в этом году одержал еще один известный покерист Ренат Богданов. В его списке трофеев уже есть браслет WSOPE, теперь опытный игрок пополнил коллекцию перстнем WSOP Circuit.

Он также отличился в Розвадове. Турнир по Безлимитному Холдему Monsterstack собрал рекордное в своей истории количество входов – 1 687. Украинец обошёл всех. Помимо престижного чемпионского перстня, Ренат Богданов заработал кругленькую сумму призовых 132 500 евро.

Титул WPT Prime для Украины

Олексій Коєв / Фото worldpokertour.com

В 2022 году Украина получила абсолютно новый трофей: победителем WPT Prime в Мадриде стал украинский игрок Алексей Коев. Он покорил Главное событие, получив рекордные призовые в своей карьере 87 000 евро.

WPT Prime – это новый формат популярной серии World Poker Tour. Дебютный турнир с бай-ином 1 100 евро собрал за столами 621 участника. Украинский покерист навсегда войдет в историю этого события как первый чемпион.

Возвращение легенд за покерный стол

Алексей Ковальчук / Фото kings-resort.com

На вершину покерного Олимпа снова вернулись легендарные украинские покеристы Алексей Ковальчук и Игорь Ярошевский. Ковальчук неожиданно появился на Мировой серии покера в Розвадове, где мог дважды стать обладателем браслета WSOPE. Хедз-ап Андрею Любовецкому и немцу Томеру Пидуну он проиграл, однако на протяжении всей серии показал невероятную стабильность, оформив 7 ITM на общую сумму призовых более чем 110 000 евро.

Игорь Ярошевский / Фото PokerNews

Другой известный украинский покерист Игорь Ярошевский засветился на EPT в Барселоне. Украинец начал штурмовать серию буквально с первых дней, добившись хедз-апа в турнире Mystery Bounty с бай-ином 10 200 евро, где выступали такие звёзды мирового масштаба как Стивен Чидвик, Эрик Сайдел, Тимоти Адамс, Бруно Волкман, Майк Уотсон и другие.

К сожалению, трофейную "Пику" украинец завоевать не смог, но за 2 место получил солидные 73 610 евро. В Барселоне Игорь Ярошевский провёл 2 недели, за которые суммарно выиграл на EPT более 135 000 евро призовых.

"Тигры" украинского онлайн-покера

Андрей Новак / Фото cardmates.net

Серьёзных результатов за этот год в онлайне добился украинский регуляр Андрей Новак. Покерному комьюнити он известен под ником "STiger". Как и тигр, за покерными столами Новак очень решителен и смел. Только на хайроллерской серии Super Millions украинец 4 раза сражался за финальным столом.

Самым удачливым стал Main Event Super Millions Week в мае. Тогда Андрей Новак проиграл в хедз-апе, но получил рекордные 909 577 долларов. "STiger" продолжал охотиться за званием чемпиона на Super Millions. Дважды он финишировал на 3 месте, а суммарно за финальными столами в этой серии выиграл более 1 300 000 долларов призовых.

Алексей Меженков / Фото PokerNews

Мог заработать для Украины браслет Мировой серии покера в онлайне украинец Алексей Меженков. Его история интересна ещё тем, что в 2014 году из-за российского вторжения он был вынужден покинуть родной дом в Донецке и начать новую жизнь. Именно покер стал для Алексея утешением, которое за несколько лет из хобби переросло в реальный способ заработка.

На WSOP Online в турнире по Short Deck с бай-ином 5 000 долларов украинский игрок занял 2 место, заработав 124 850 долларов. Этот результат стал самым лучшим среди украинских покеристов на браслетной серии WSOP в онлайне в 2022 году.

2022-й однозначно войдет в историю украинского покера, как год больших достижений. Надеемся, что на этом наши покеристы не остановятся, и в 2023 году смогут покорить новые высоты.