Главное событие Мировой покерной серии, которую впервые провели зимой на Багамах, вполне оправдало надежды организаторов. Турнир с бай-ином 5 300 долларов собрал поле с 3 010 входов, а золотой браслет поедет в Германию.

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Станислав Цегаль, обычно играющий в покер онлайн, именно в сети выиграл ценный билет, успешно одолев сателлит. Хорошо все складывалось для немца и в главном турнире.

Мне так везло, постоянно заходила карта. Конечно, я неплохо играл, но и удача была на моей стороне. Как результат – выигрыш, который может изменить мою жизнь, – рассказал Цегаль в интервью PokerNews.



Браслет чемпиона Main Event WSOP Paradise / Фото WSOP

Действительно, 2 000 000 долларов, которые достались чемпиону, сумма, которая круто может изменить жизнь, в том числе и в покерной профессии.

Думаю, прежде всего организую что-то для себя, позабочусь о собственном здоровье, направлю ресурсы на покерное обучение и буду наслаждаться жизнью в кругу друзей и семьи. Но на высшие лимиты не пойду, мне и здесь комфортно, – поделился своими планами чемпион.



Станислав Цегаль (справа) и Майкл Скланичка (слева) / Фото PokerNews

Есть над чем поразмыслить и раннер-апу Main Event WSOP Paradise. Чех Майкл Скланичка, положил в карман 1 200 000 долларов. Без призовых в Главном событии не остались и украинские покеристы, сразу шесть наших закончили свое выступление в зоне ITM.