Головна подія Світової серії покеру, яку вперше провели взимку на Багамах, цілком виправдала сподівання організаторів. Турнір з бай-іном 5 300 доларів зібрав поле із 3 010 входів, а золотий браслет поїде до Німеччини.

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Станіслав Цегаль, який зазвичай грає в покер онлайн, саме в мережі виграв коштовний квиток, успішно здолавши сателіт. Добре все складалось для німця і у головному турнірі.

Мені так щастило, постійно заходила карта. Звісно, я непогано грав, але і фортуна була на моєму боці. Як підсумок – виграш, який може змінити моє життя, – розповів Цегаль в інтерв’ю PokerNews.



Браслет чемпіона Main Event WSOP Paradise

І справді, 2 000 000 доларів, які дістались чемпіонові, сума, яка круто може змінити життя, зокрема і у покерній професії.

Думаю, насамперед організую щось для себе, подбаю про власне здоров’я, спрямую ресурси на покерне навчання і буду насолоджуватись життям в колі друзів і сім’ї. Але на вищі ліміти не піду, мені і тут комфортно, – поділився своїми планами чемпіон.



Станіслав Цегаль (справа) і Майкл Скланічка (зліва) / Фото PokerNews

Є над чим поміркувати і раннер-апу Main Event WSOP Paradise. Чех Майкл Скланічка, поклав до кишені 1 200 000 доларів. Без призових в Головній події не залишились й українські покеристи, одразу шестеро наших закінчили свій виступ в зоні ITM.