Столиця розваг Лас-Вегас затамувала подих в очікуванні розв’язки мегатурніру WPT World Championship, де розіграють рекордну в історії живого покеру гарантію. Учасники розділять 40 000 000 доларів.

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Позаду два із чотирьох флайтів першого ігрового дня і, вочевидь, організаторам доведеться зіткнутись із оверлейєм. Іншими словами, загальна сума вступних внесків, у 10 400 баксів кожен, не досягне високої планки гарантованого фонду. Наразі стартували лише 1339 гравців, а до другого дня пробились 467.



WPT World Championship / Фото PokerNews

Боротьбу за титул продовжують щонайменше троє українців. Перший ігровий день підкорився Богдану Чорному (492 000 фішок), Владиславу Шовковому (423 000) і Денису Шафікову (100 000). Для порівняння, у чип-лідера Джефа Хакіма у стеку – 998 000 фішок. Серед зіркових покеристів, які пробились у другий день, Гас Хансен – легенда гри, який саме заради цього турніру перервав свою покерну пенсію. У данця – 558 000 фішок.



Гас Хансен / Фото PokerNews