На минулому фестивалі WPT World Championship вперше провели жіночий турнір WPT Ladies Championship. Ця подія стала однією з найбільших в історії жіночого покеру та водночас пам'ятною для України. Ольга Єрмольчева зупинилася за крок від трофея, завоювавши 70 000 доларів призових.

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Цьогоріч організатори WPT сподівалися встановити новий рекорд відвідуваності жіночого турніру. Для цього ще в березні вони запустили спецпроєкт Women's History Month, а також збільшили кількість жіночих подій під егідою World Poker Tour. Рекордна явка не виправдалася, але Ladies Championship відкрив нові імена у жіночому покері.

Фіналістки турніру WPT Ladies Championship / Фото worldpokertour.com

Головною зіркою WPT Ladies Championship-2023 стала домогосподарка із США Ліза Костелло. Її перемога здавалася малоймовірною, у другий день турніру Ліза залишалася зі стеком 5 ВБ. А вже через 24 години всі фішки інших 456 гравців лежали перед нею.

Чесно кажучи, я така вдячна, що залишилася в грі після того, що сталося вчора. Це здавалося неможливим. Було дуже цікаво грати з такими неймовірними людьми, – сказала Ліза Костелло.

Це її бест-кеш у живому покері. Свій перший ITM Ліза Костелло оформила на Світовій серії покеру в 2011 році. З того часу в офлайні її сумарний виграш складає понад 300 000 доларів. Останні кілька років Ліза професійно не грає, але ця перемога може все змінити.

