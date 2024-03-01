В Лас-Вегасе на днях стартовала хайроллерская серия PokerGo Tour. В первом турнире с бай-ином 5 100 долларов игроки соревновались в дисциплине H.O.R.S.E (5 смешанных игр). Соревнования собрали почти 90 участников, что сформировали солидный призовой фонд в 435 тысяч долларов.

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Финальный стол бесплатно транслировали в прямом эфире, поэтому немало фанов Даниэля Негреану собрались болеть за своего кумира, но их ждало разочарование. Канадец покинул финалку лишь на пятой строчке, заработав скромные по собственным меркам 30 тысяч долларов.

Что известно о Даниэле Негреану Даниэль Негреану – один из самых успешных покеристов в истории. Только в живых турнирах канадец выиграл более 50 миллионов долларов и занимает по этому показателю шестое место в мире. В его активе также шесть браслетов WSOP. Негреану стал популярным прежде всего благодаря собственному умению "читать" соперников. Неоднократно во время крупных турниров он буквально угадывал руку оппонента.

Победителем же первого турнира PokerGo Tour стал Максим Писаренко, одолев в хедз-апе Бенни Глейзера. Чемпиону достались 117 тысяч призовых, а серебряному призеру 76 тысяч.

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