У Лас-Вегасі днями стартувала хайролерська серія PokerGo Tour. В першому турнірі з бай-іном 5 100 доларів гравці змагалися у дисципліні H.O.R.S.E (5 змішаних ігор). Змагання зібрали майже 90 учасників, що сформували солідний призовий фонд у 435 тисяч доларів.

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Фінальний стіл безкоштовно транслювали у прямому ефірі, тож чимало фанів Даніеля Негреану зібралися вболівати за свого кумира, але їх чекало розчарування. Канадець покинув фіналку лише на п’ятій сходині, заробивши скромні за власними мірками 30 тисяч доларів.

Що відомо про Даніеля Негреану Даніель Негреану – один з найуспішніших покеристів в історії. Лише в живих турнірах канадець виграв понад 50 мільйонів доларів та займає за цим показником шосте місце у світі. В його активі також шість браслетів WSOP. Негреану став популярним насамперед завдяки власному вмінню "читати" суперників. Неодноразово під час великих турнірів він буквально вгадував руку опонента.

Переможцем же першого турніру PokerGo Tour став Максим Писаренко, здолавши у хедз-апі Бенні Глейзера. Чемпіону дісталися 117 тисяч призових, а срібному призеру 76 тисяч.

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