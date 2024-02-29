У самого Джеймса в цій роздачі була пара дам. На флопі K-J-6 він поставив невеличкий контбет і отримав чек-рейз від чіплідера.

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У статті тренер дав відповідь на найпоширеніші запитання підписників щодо своїх дій у цій ситуації.



Аналіз роздачі / Твіттер Гарета Джеймса

Чому ти не запушив префлоп?

Q-Q – дуже сильна рука. У цьому споті нам вигідніше з нею зіграти рейз, щоб провокувати опонентів на 3-бети та ол-іни. У цій стадії ICM-тиск досить великий, за солвером тут можна пушити більшість сильних рук (А-Ко і J-J), рейзимо полярно або натси, або те, що не шкода викинути. Q-Q саме та рука, яка міксується – рейз-колимо / пушимо.

Навіщо ставити контбет?

За солвером, у цій роздачі баттон грає рейз (а не пушить) лише 5,9% рук. На флопі K-J-6 рейзер має перевагу в еквіті 67,4% проти 32,6%. Також натсів завжди у нас більше. Солвер проставляє С-бет з усім діапазоном: 25% поту (36% випадків) або пів поту (64% випадків). Через ICM-тиск ми повинні чекати з багатьма руками, проте з Q-Q ми частіше ставимо. У більшості випадків – 25% поту, сайзинг у пів банку в цій роздачі ми не розглядаємо з такою структурою.

Що робити, коли отримуємо чек-рейз?

Багато хто написав, що потрібно просто грати кол, адже у ВБ тут багато блефів. Насправді ситуація дещо інша. Рейзер має величезну перевагу на цьому флопі, тому ВБ не буде широко чек-рейзити. Звісно, блефи там є, але є й допери, сети та королі. Стріт-дро за GTO-стратегією він тут рейзити не буде, оскільки кол має більше еквіті. До того ж з кишеньковими дамами погано грати кол, оскільки вони блокують блефи. Солвер зіграє кол, з руками формату А-6 чи J-9 з непоганими бекдорами, а Q-Q викине.

Гарет наголосив, що подібні роздачі обов’язково потрібно зберігати собі, а згодом розбирати з допомогою солвера.

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