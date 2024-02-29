У самого Джеймса в этой раздаче была пара дам. На флопе K-J-6 он поставил небольшой контбет и получил чек-рейз от чиплидера.

К теме Негреану приглашает тысячи игроков к себе домой: Торонто впервые примет этап WSOPC

В статье тренер дал ответ на самые распространенные вопросы подписчиков относительно своих действий в этой ситуации.



Анализ раздачи / Твиттер Гарета Джеймса

Почему ты не запушил префлоп?

Q-Q – очень сильная рука. В этом споте нам выгоднее с ней сыграть рейз, чтобы провоцировать оппонентов на 3-беты и ол-ины. В этой стадии ICM-давление достаточно большое, за солвером здесь можно пушить большинство сильных рук (А-Ко и J-J), рейзим полярно или натсы, или то, что не жалко выкинуть. Q-Q именно та рука, которая миксуется – рейз-колим / пушим.

Зачем ставить контбет?

По солверу, в этой раздаче баттон играет рейз (а не пушит) лишь 5,9% рук. На флопе K-J-6 рейзер имеет преимущество в эквити 67,4% против 32,6%. Также натсов всегда у нас больше. Солвер проставляет С-бет со всем диапазоном: 25% пота (36% случаев) или полпота (64% случаев). Из-за ICM-давления мы должны чекать со многими руками, однако с Q-Q мы чаще ставим. В большинстве случаев – 25% пота, сайзинг в пол банка в этой раздаче мы не рассматриваем с такой структурой.

Что делать, когда получаем чек-рейз?

Многие написали, что нужно просто играть колл, ведь у ВБ здесь много блефов. На самом деле ситуация несколько иная. Рейзер имеет огромное преимущество на этом флопе, поэтому ВБ не будет широко чек-рейзить. Конечно, блефы там есть, но есть и доперы, сеты и короли. Стрит-дро по GTO-стратегии он здесь рейзить не будет, поскольку колл имеет больше эквити. К тому же с карманными дамами плохо играть колл, поскольку они блокируют блефы. Солвер сыграет колл, с руками формата А-6 или J-9 с неплохими бэкдорами, а Q-Q выбросит.

Гарет отметил, что подобные раздачи обязательно нужно сохранять себе, а впоследствии разбирать с помощью солвера.

Новый украинский успех

Украинский игрок с ником this_is_my_year выиграл престижный турнир Wensday Wonderbox с бай-ином 150 долларов. Наш земляк заработал 24 тысячи баксов.