История американца Криса Брюэра может воодушевить многих спортсменов. Еще пару лет назад он претендовал на место в олимпийской сборной США по легкой атлетике, а теперь "разрывает" хайроллерские турниры.

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Ивент номер 8 по Безлимитному Холдему собрал 57 входов. Бай-ин события составил 25 тысяч долларов. Среди звезд мирового покера, которые принимают участие в Poker Masters, не затерялся Крис Брюэр. Упорное стремление привело его в хедз-ап с Дарреном Элиасом, где соперник имел преимущество по фишкам 3 к 1. Тем не менее, несколько удвоений быстро поменяли ситуацию в сторону Криса. В итоге, именно Брюэр забрал главный приз 427 500 долларов.

Также американец получил 257 очков для лидерборда Poker Masters и опередил в списке самого Даниеля Негреану. Звездный "Kid Poker" опустился на третье место. Лидирует в погоне за фиолетовым пиджаком Брок Вилсон. До окончания серии осталось всего 4 турнира.