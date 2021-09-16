Історія американця Кріса Брюера може надихнути багатьох спортсменів. Ще пару років тому він претендував на місце в олімпійській збірній США з легкої атлетики, а тепер "розриває" хайролерські турніри.

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Івент номер 8 із Безлімітного Холдему зібрав 57 входів. Бай-ін події складав 25 тисяч доларів. Серед зірок світового покеру, які беруть участь в Poker Masters, Кріс Брюер не загубився. Наполегливі старання привели його в хедз-ап із Дарреном Еліасом, де суперник мав потрійну перевагу за фішками. Проте, кілька подвоєнь швидко змінили ситуацію на користь Кріса. У підсумку, саме Брюер забрав головний приз 427 500 доларів.

Також американець отримав 257 очок для лідерборду Poker Masters і випередив у списку самого Даніеля Негреану. Зірковий "Kid Poker" опустився на третє місце. Лідирує в погоні за фіолетовим піджаком Брок Уілсон. До завершення серії Poker Masters лишається зіграти всього 4 турніри.