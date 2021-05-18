Закончив колледж, потенциальный профессиональный легкоатлет сделал выбор в пользу покера. Познакомившись с игрой в 18 лет, Брюэр уже до 23-х сколотил себе солидный банкролл. Начал с игры в кэш с блайндами 1/2 доллара в казино Орегона и стремительно наращивал лимиты. Сегодня Крису 27 лет и он уже может позволить себе кэш на блайндах 1000/2000 долларов. Конечно, и дорогие турниры американцу по карману.

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Крис Брюэр / worldpokertour.com

На днях Брюэр победил в ивенте хайроллеров с бай-ином 10 000 долларов и положил в карман четверть миллиона. И это при том, что МТТ американец начал познавать не так давно. Пересмотреть свое отношение к многостоловым турнирам специалиста по кэш-игре заставила пандемия. Крису пришлось много гриндить в онлайне, где соревновательная составляющая МТТ покорила бывшего спортсмена.