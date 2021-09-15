В начале сентября Лали Турнье покорила WCOOP за 109 долларов и выиграла 15 486 баксов.

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За победой девушки в режиме лайв перед монитором следил ее муж, известный бразильский регуляр Рафаэль Мораес. Через несколько дней Лали угостила Рафаэля еще более яркими эмоциями.

Турнье покорила WCOOP 1050, не стушевавшись перед авторитетом своих соперников. В течение финального дня, который длился 8 часов, хрупкая девушка противостояла мастодонтам игры – "Lena900", "C. Darwin2" и "theNERDguy".

Впрочем, маститые покеристы пролетели мимо трофея. Лали Турнье оформила наиболее весомую, во всех смыслах, победу в карьере. Бразильянка заработала 182 тысячи долларов и примерила очередной браслет чемпионки мира по покеру.