Очередная рейк-гонка, на этот раз для ценителей Холдема, продлится с 20 сентября по 18 октября и будет состоять из двух этапов. Общий призовой фонд акции – 1 миллион гривен.

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В гонке участвуют кэш столы Холдема на лимитах от 0.5/1 гривен и выше. Будут существовать сразу 4 лиги, в зависимости от кэш-лимита. Игроки могут одновременно набирать очки в каждом из 4 лидербордов и параллельно бороться за призовые места во всех лигах.

Зачетный период первого этапа – с 20 сентября по 4 октября, второй – с 4 по 18 октября. 15 лучших игроков каждой из лиг получат денежное вознаграждение – от 1 000 до 44 тысяч гривен.

Для участия в гонке нужно в лобби игрового клиента в разделе "Акции" выбрать Holdem Rake Race и нажать кнопку "Принять участие" уже после старта каждого зачетного периода. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.