Чергова рейк-гонка, цього разу для поціновувачів Холдему, триватиме з 20 вересня по 18 жовтня і буде складатись із двох етапів. Загальний призовий фонд акції – 1 000 000 гривень.

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В гонці беруть участь кеш столи Холдему на лімітах від 0.5/1 гривень і вище. Існуватимуть одразу 4 ліги, залежно від кеш-ліміту. Гравці можуть одночасно набирати очки у кожному із 4 лідербордів і паралельно боротись за призові місця в усіх лігах.

Заліковий період першого етапу – з 20 вересня по 4 жовтня, другого – з 4 по 18 жовтня. 15 найкращих гравців кожної із ліг отримають грошову винагороду – від 1 000 до 44 000 гривень.

Для участі в гонці потрібно у лобі ігрового клієнта в розділі "Акції" вибрати Holdem Rake Race та натиснути кнопку "Взяти участь" уже після старту кожного залікового періоду. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.