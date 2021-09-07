Нова битва на PokerMatch з легендою МТТ відбудеться 18 вересня. Гравців чекає мінімум 1 000 000 гривень призових, а також безліч акцій та подарунків. Бай-ін турніру складає 2 500 тисячі гривень. Івент пройде в форматі прогресивного нокауту, тому учасники зможуть не тільки проявити свої найкращі покерні якості, а й отримати додаткову винагороду за кожного вибитого опонента.

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Той, хто виб'є з турніру Гліба "Ti0373" Тремзіна, отримає миттєвий приз – 5 000 гривень на свій рахунок. Причому цього разу нагорода буде нараховуватися за кожен вхід експерта! У першому турнірі Глібу не вдалося дістатися до призів, тому "Ti0373" серйозно налаштований на реванш.

Відібратися в Tremzin's Million PKO традиційно можна в щоденних степ-сателітах з бай-іном від 10 гривень. Також із 13 вересня о 19:00 будуть відбуватися щоденні вечірні сателіти з бай-іном 55 гривень та гарантією 5 квитків.

Якщо успіх омине вас у турнірі, то все одно буде можливість отримати кругленьку суму призових у втішному фріролі на 50 000 гривень. Гравці, які не зможуть заробити призових (включаючи нокаути), отримають другий шанс і будуть автоматично зареєстровані у фрірол Tremzin's Second Chance, який відбудеться 19 вересня в 18:00.

Усі подробиці іменного турніру Гліба Тремзіна і способи отримати квиток на цей суперівент шукайте на офіційному сайті PokerMatch.