Канадский звездный покерист не привык считать деньги. За добрых два десятка лет "Kid Poker" стабильно накапливал банкролл и сейчас может позволить себе не только жить на широкую ногу, но и играть много и дорого. Чего лишь стоят последние челленджи, в которых участвовал Негреану.

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Не жалеет канадец "патронов" и в турнирном покере, который с каждым годом требует все больших инвестиций. Турниры с реэнтри, с одной стороны, позволяют максимально долго оставаться в игре, с другой – требуют немалых затрат. Спросите у китайца Вэй Джао, который "залил" более 100 тысяч в один ивент за 5 250 долларов.

Негреану столь "рьяно" играть не приходилось, но 4–5 повторных входов для канадского профи – не проблема. Мол, первые несколько реэнтри на ранней стадии турнира оставляют неплохой шанс вернуться в игру и, безусловно, являются выгодными. А если мнение Даниэля разделяет по крайней мере 20–30% игрового поля, в призовом фонде накапливается немало "мертвых денег".



Даниэль Негреану / yourpokerdream.com

В конце концов, даже реэнтри с 12–13 большими блайндами – не ошибка, считает канадец. С таким небольшим стеком еще можно раскрутиться и, по крайней мере, попытаться вернуть все свои инвестиции. Похожий фокус Негреану удался в 2014 году, когда Даниэль сделал 5 повторных входов в турнир за 100 000 австралийских долларов. В итоге занял 6 место и практически вернул все 600 К.

Правда, не стоит забывать, что советы по турнирам с реэнтри дает один из самых состоятельных игроков в истории покера, который только в "живых" турнирах выиграл более 42 миллионов долларов. Поэтому не спешите примерять на себя стратегию звездного канадца. У каждого свои индивидуальные финансовые возможности, а потому всегда играйте по банкроллу.