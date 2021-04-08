Известный и успешный онлайн-игрок "VeniVidi" на своей странице в социальной сети дал несколько советов. Хайроллер сконцентрировался на психологии.

"VeniVidi" – известный в онлайне игрок высоких лимитов, поэтому его установки точно привлекут внимание большого количества покеристов:

Самый ценный урок, который дал мне покер – не ориентироваться на результат. Вы сталкиваетесь с проблемой, оцениваете плюсы и минусы и принимаете соответствующие решения. Что произойдет потом, не в ваших руках и не имеет значения.

Хайроллер настаивает, что следует сосредоточиться на принятии правильного решения. "VeniVidi" признается, что раньше много ошибался из-за собственной эмоциональности. Игрок даже подсчитал, что из-за этого недостатка получил около миллиона евро!

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Теперь же покерист научился разграничивать эмоции от результата:

Я не могу сказать, что я стал равнодушным. Но если вы встретите меня в реальной жизни, то никогда не сможете определить по лицу и поведению, каким был мой результат в покере за день.

Конечно, покер – это не только возможность заработать, но и игра, которая дарит эмоции. Поэтому "VeniVidi" находит возможности и время поиграть не только на результат, но и ради страсти и азарта.