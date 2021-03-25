Продолжаем знакомиться с покерными терминами. На очереди – "Gut Shot" и "Double Belly Buster", которые отвечают за разновидности стрит-дро.

"Gut Shot" – с английского "Выстрел в живот" – ситуация в покере, когда игрок нацелен на комбинацию "стрит" с потенциальными 4 аутами на усиление. Например, с рукой 9-J игрок зашел на флоп 4-7-8, а каждая из четырех десяток довершит пятую по силе комбинацию в Техасском Холдеме. В случае "попадания", счастливчик способен нанести неожиданный удар оппоненту, выполнив болезненный "выстрел в живот".

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Еще большим потенциалом, а следовательно, и угрозой для соперников, наделен "Double Belly Buster" – англ. "Двойной удар, или выстрел, в живот", которого от комбинации "стрит" отделяют сразу 8 аутов. Например, сочетание руки A-J с флопом 8-10-Q дает двойное стрит-дро – игрок "охотится" на 4 девятки и 4 короля, которые дополнят комбинацию.