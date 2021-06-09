Канадський зірковий покерист не звик рахувати гроші. За добрих 2 десятка років "Kid Poker" стабільно накопичував банкрол і зараз може дозволити собі не лише жити на широку ногу, але й грати багато і дорого. Чого лише варті останні челенджі, в яких брав участь Негреану.

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Не шкодує канадець "набоїв" і у турнірному покері, який з кожним роком вимагає дедалі більших інвестицій. Турніри із ре-ентрі, з одного боку дозволяють максимально довго залишатись у грі, з іншого – витрат вимагають чималих. Запитайте у китайця Вей Джао, який "залив" більше 100 тисяч в один івент за 5 250 доларів.

Негреану настільки "завзято" грати не доводилось, але 4-5 повторних входів для канадського профі – не проблема. Мовляв, перші кілька ре-ентрі на ранній стадії турніру залишають непоганий шанс повернутись у гру і, безумовно, є вигідними. А якщо думку Даніеля поділяє принаймні 20-30% ігрового поля, у призовому фонді накопичується чимало "мертвих грошей".

Даніель Негреану / yourpokerdream.com

Зрештою, навіть ре-ентрі із 12-13 великими блайндами – не помилка, вважає канадець. Із таким невеликим стеком ще можна розкрутитись і, принаймні, спробувати повернути усі свої інвестиції. Схожий фокус Негреану вдався у 2014 році, коли Даніель зробив 5 повторних входів у турнір за 100 000 австралійських доларів. У підсумку посів 6 місце і практично повернув усі 600 К.

Щоправда, не варто забувати, що поради стосовно турнірів із ре-ентрі дає один із найзаможніших гравців в історії покеру, який лише в "живих" турнірах виграв понад 42 мільйони доларів. Тому не поспішайте приміряти на себе стратегію зіркового канадця. У кожного свої індивідуальні фінансові можливості, а тому завжди грайте по банкролу.