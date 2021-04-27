Чимало покерних регулярів із обережністю ставляться до турнірів із великою кількістю ре-ентрі. Ще б пак, в таких івентах можна добряче "замазатись" – доведено китайцем Вей Джао.

Китайський регуляр, який спеціалізуються, зокрема, на МТТ турнірах з Омахи, рясно "поливав" грошима в івенті 5 250 PLO-NL. Вей Джао примудрився використати аж 20 набоїв! У підсумку китаєць інвестував в турнір більше 100 тисяч доларів, спонсорувавши третину призового фонду. Натомість, навіть у мінімальні призи Вей Джао не потрапив.

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Реакція покерної спільноти була очікуваною. Китаєць миттю поповнив лави покерних "фішів" і став головним об’єктом для насмішок серед колег по цеху. Але не все так погано. Вей Джао отримав бодай часткову компенсацію за власне марнотратство. Китаєць виграв тижневий лідерборд престижної онлайн-серії і відбив 30 тисяч турнірними доларами.