Множество покерных регуляров с осторожностью относятся к турнирам с большим количеством ре-энтри. Еще бы, в таких ивентах можно сильно "замазаться" – доказано китайцем Вэй Джао.

Китайский регуляр, который специализируется, в частности, на МТТ турнирах по Омахе, обильно "поливал" деньгами в ивенте 5250 PLO-NL. Вэй Джао умудрился использовать 20 патронов! В итоге, китаец инвестировал в турнир больше 100 тысяч долларов, спонсировав треть призового фонда. Вместе с тем, даже в минимальные призы Вэй Джао не попал.

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Реакция покерного сообщества была ожидаемой. Китаец мгновенно пополнил ряды покерных "фишей" и стал главным объектом для насмешек среди коллег по цеху. Но не все так плохо. Вэй Джао получил хотя бы частичную компенсацию за свою расточительность. Китаец выиграл недельный лидерборд престижной онлайн-серии и отбил 30 тысяч турнирными долларами.