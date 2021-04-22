Владелец 15 браслетов WSOP Фил Хельмут получил классную возможность хайпануть в соцсетях. В гости к ветерану покера напросились звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Фил охотно поделился своим опытом и фотографиями встречи.

Хлои Кардашьян – третья дочь из знаменитой семьи, и Скот Дисик – еще один персонаж "семейства", очевидно, пришли познакомиться с азами покера. Играли с открытыми картами и на условные фишки. Однако, вероятно, Хельмут впоследствии планирует приобщить селебретис к полноценным баталиям. Фил уже организовывал турниры с участием звезд Голливуда и собирал средства на благотворительность.

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Урок покера от Фила Хельмута. Фото / Twitter

Что касается ближайших планов, Филу Хельмуту также есть чем заняться. Уже 5 мая "Poker Brat" во второй раз "скрестит карты" с Даниэлем Негреану в рамках хедз-ап битвы легенд. Первую встречу, кто забыл, выиграл именно Хельмут.