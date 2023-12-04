Американский актер Бен Афлек часто влипал в скандалы и не последнюю роль в списке его грехов сыграл покер. Он был одним из фигурантов дела Молли Блум, а также неоднократно сочетал несочетаемое – играл выпившим и немало проигрывал.

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Впрочем, после воссоединения с Дженнифер Лопес, Афлек, похоже, уже не несется во все тяжкие. Недавно вернулся к любимой игре исключительно с благотворительными намерениями. Звездная пара организовала и провела в Лас-Вегасе частный турнир, а все вырученные средства направили для гуманитарных миссий в ДР Конго и в фонд Бена Аффлека "Инициатива Восточного Конго".



Бен Афлек и Дженнифер Лопес / Фото townandcountrymag

Для покерного мероприятия выбрали не одно из многочисленных казино Вегаса, а известный ночной клуб LAVO. Среди vip-гостей мероприятия – "человек-паук" Тоби Магуайр телеведущий Джимми Киммел и бывший американский футболист Колтон Андервуд.