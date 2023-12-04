Американський актор Бен Афлек частенько влипав у скандали і не останню роль у списку його гріхів відіграв покер. Він був одним із фігурантів справи Моллі Блум, а також неодноразово поєднував непоєднуване – грав у покер напідпитку і чимало програвав.

До теми Бойфренд програв усі гроші: красуня Марія Хо розповіла, чому могла закінчити із покером

Утім, після возз’єднання із Дженіфер Лопес, Афлек, схоже, уже не пускається берега. Нещодавно повернувся до улюбленої гри виключно із благодійними намірами. Зіркова пара організувала і провела у Лас-Вегасі приватний покерний турнір, а усі виручені кошти спрямували для гуманітарних місій у ДР Конго та у фонд Бена Аффлека "Ініціатива Східного Конго".



Бен Афлек і Дженіфер Лопес / Фото townandcountrymag

Для покерного заходу обрали не одне із численних казино Вегаса, а відомий нічний клуб LAVO. Серед vip-гостей заходу – "людина-павук" Тобі Магуайр телеведучий Джиммі Кіммел та колишній американський футболіст Колтон Андервуд.