Речь идет об испанском покеристе Антонио Гальяну. На днях он стал чемпионом турнира 2 500 Freezeout No-Limit Hold'em на WSOP. В хедз-апе против француза Йоана Гилбера Антонио провернул блеф, что его уже успели окрестить одним из лучших в истории Мировой серии.

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Испанец поставил 5-бет ол-ин на ривере, имея лишь 7-хай. Выиграв эту сумасшедшую раздачу, Гальяна серьезно оторвался от оппонента по размеру стека и впоследствии спокойно довел хедз-ап до своей победы, принесшей ему браслет и более 400 тысяч долларов призовых.

Впрочем, вскоре после успеха испанца в сети появился пост другого покериста Томаса Килинга, который обвинил Гальяну в мошенничестве.

Антонио якобы украл почти 100 тысяч долларов у бэкингового фонда. Впоследствии на популярном форуме 2+2 всплыли детали скандальной истории. Гальяна и другой испанский игрок Рауль Де Вега Санчес, по версии автора, обманули бэкинговый фонд Team651 на 94 180 долларов. Ежемесячно они получали процент от недобора за EV с помощью поддельных результатов турниров. В покерный фонд испанцы отправляли фейковую историю раздач и аудит.

Вскоре после появления этих обвинений Гальяна заявил, что по совету адвокатов не будет ничего комментировать, но считает всю информацию клеветой. Как бы там ни было, ситуация получила несколько неожиданную развязку. На днях обе стороны объявили, что конфликт исчерпан. Поэтому, Антонио или доказал свою невиновность перед Team651, или согласился возместить фонду убытки и замять дело.

Долгожданный триумф Айви

Легендарный покерист Фил Айви наконец сумел выиграть свой 11-й браслет WSOP. На это ему понадобилось почти 10 лет. Теперь по количеству трофеев Мировой серии Айви уступает лишь Филу Хельмуту.