Такого вы еще не видели. На Мировой серии покера состоялась раздача, которая имеет все шансы навсегда войти в историю главного покерного фестиваля. Остроты и статуса добавила стадия турнира – в споре за золотой браслет оставалось только двое игроков.

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Испанец Антонио Гальяна и француз Йоан Гилбер перед розыгрышем этого банка имели практически равные стеки в ивенте 2 500 Freezeout No-Limit Hold'em. У каждого было по 50 с копейками блайндов. Руки для противостояния выбрали не самые лучшие – 7-5о у Гальяны и J-2о у Гилбера. В итоге, и доска обоим максимально не подошла.

Соперники пассивно отыграли все улицы, пока на борде не открылся готовый флеш – все трефовые карты. Ни у одного не было этой масти в руке, но это не остановило покеристов. Гальяна поставил 900 000 в банк 1.2КК, Гилбер, немного подумав, выписал рейз в 1.95КК. Испанец не испугался и переставил – 3-бетом в 6.3 миллиона. Здесь, казалось, можно было ставить точку в этом фарсе, но..

Видео из сети Х PokerGO

Француз, который не верил, что у соперника есть хоть какой-то флеш, объявил ставку в 10 миллионов, что соответствовало почти половине его стека. Испанец, впрочем, имел план и придерживался его до последнего патрона – объявил олл-ин с 7-хай на готовом флеше и закончил эту бешеную игру в верю не верю в свою пользу. Оппонент выбросил карты в отбой.



Антонио Гальяна / Фото PokerNews

Этот фантастический блеф существенно изменил распределение сил в хедз-апе и Антонио Гальяна выиграл турнир. Безумная выходка помогла испанцу получить первый в карьере браслет WSOP и сделала богаче на 439 395 долларов.

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