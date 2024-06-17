Йдеться про іспанського покериста Антоніо Гальяну. Днями він став чемпіоном турніру 2 500 Freezeout No-Limit Hold'em на WSOP. У хедз-апі проти француза Йоана Гілбера Антоніо провернув блеф, що його вже встигли охрестити одним з найкращих в історії Світової серії.

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Іспанець поставив 5-бет ол-ін на рівері, маючи лише 7-хай. Вигравши цю божевільну роздачу, Гальяна серйозно відірвався від опонента за розміром стеку і згодом спокійно довів хедз-ап до своєї перемоги, що принесла йому браслет і понад 400 тисяч доларів призових.

Втім, невдовзі після успіху іспанця в мережі з’явився пост іншого покериста Томаса Кілінга, який звинуватив Гальяну у шахрайстві.

Антоніо буцімто вкрав майже 100 тисяч доларів у бекінгового фонду. Згодом на популярному форумі 2+2 випливли деталі скандальної історії. Гальяна та інший іспанський гравець Рауль Де Вега Санчес, за версією автора, обдурили бекінговий фонд Team651 на 94 180 доларів. Щомісяця вони отримували відсоток від недобору за EV з допомогою підроблених результатів турнірів. В покерний фонд іспанці відправляли фейкову історію роздач та аудит.

Невдовзі після появи цих звинувачень Гальяна заявив, що за порадою адвокатів не буде нічого коментувати, але вважає усю інформацію наклепом. Хай там як, ситуація отримала дещо несподівану розв’язку. Днями обидві сторони оголосили, що конфлікт вичерпано. Відтак, Антоніо або довів свою невинуватість перед Team651, або погодився відшкодувати фонду збитки та зам’яти справу.

Довгоочікуваний тріумф Айві

Легендарний покерист Філ Айві нарешті зумів виграти свій 11-й браслет WSOP. На це йому знадобилося майже 10 років. Тепер за кількістю трофеїв Світової серії Айві поступається лише Філу Хельмуту.