Когда развлечение начинает приносить деньги: украинский чемпион WPT поделился секретами успеха

Украинец Алексей Натоптанный сумел победить в турнире WPT Prime Bounty. В хедз-апе он справился с другим представителем сине-желтого флага Романом Юркивым.

После своего успеха, Натоптаный поделился эмоциями от одной из самых ярких побед в карьере.

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Приятно побеждать в турнирах, в Амстердаме просто не мог не выиграть. Здесь классная структура и поле. В общем, я доволен результатом и своей игрой. Хедз-ап играть всегда рад – с кем-либо. Приятно, что обошел "босса серии" Романа,

– поделился Алексей.

Украинский покерист также рассказал, что начал играть в онлайн-покер в 2015 году, а в способ заработка интеллектуальная игра превратилась для него в 2017-м. Офлайн до недавнего времени Алексей больше расценивал как развлечение, пока не попал в сборную Украины.

Этап WPT в Амстердаме стал для Натоптанного вторым в карьере. Ранее он выступал на соревнованиях серии в Сан-Ремо. В Нидерландах украинец, кроме выигранного турнира, пробился во второй день Главного события, а также рассматривает возможность участия в соревнованиях хайролеров.

Относительно того, чем новоиспеченный чемпион WPT увлекается помимо покера, Алексей рассказал, что любит заниматься спортом. В частности, "таскать железо", бегать, прогулки в теплую погоду, слушать музыку, посещать музыкальные мероприятия и смотреть фильмы.

Паламар выиграл более 200 тысяч долларов

Звездный украинский покерист Владимир Паламар финишировал вторым в статусном турнире GGMillions. Этот успех принес украинцу более 200 тысяч долларов призовых.