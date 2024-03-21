Коли розвага починає приносити гроші: український чемпіон WPT поділився секретами успіху

Українець Олексій Натоптаний зумів перемогти у турнірі WPT Prime Bounty. У хедз-апі він впорався з іншим представником синьо-жовтого прапора Романом Юрківим.

Після свого успіху Натоптаний дав невеличке інтерв’ю Українській федерації покеру.

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– Які емоції відчуваєш після перемоги?

– Приємно перемагати в турнірах, в Амстердамі просто не міг не виграти. Тут класна структура і поле. Загалом, я задоволений результатом і своєю грою

– Як тобі було грати український хедз-ап?

– Хедз-ап грати завжди радий – з будь-ким. Приємно, що обійшов "боса серії" Романа

– Розкажи про свій професійний досвід: як давно граєш і з чого починав?

– Почав грати в онлайн-покер у 2015 році. Як спосіб заробітку він став для мене з 2017-го. Офлайн більше розцінював як розвагу, до моменту, поки не потрапив у збірну

– Ти вперше на WPT? В яких турнірах серії плануєш брати участь?

– Це моя друга серія WPT, перша була в Сан-Ремо. Позавчора я пройшов з першого входу в другий день Головної події, щоправда, з невеликим стеком (16,5 великих блайнда). Якщо не пройду в наступні дні, буду грати турнір хайролерів

– Чим любиш займатися у вільний від покеру час?

– Люблю займатися спортом. Зокрема, "тягати» залізо", бігати. А також обожнюю прогулянки в теплу погоду, слухати музику, відвідувати музичні заходи, дивитися фільми...

Паламар виграв понад 200 тисяч доларів

Зірковий український покерист Володимир Паламар фінішував другим у статусному турнірі GGMillions. Цей успіх приніс українцеві понад 200 тисяч доларів призових.