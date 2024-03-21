После своего успеха Натоптанный дал небольшое интервью Украинской федерации покера.

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– Какие эмоции испытываешь после победы?

– Приятно побеждать в турнирах, в Амстердаме просто не мог не выиграть. Здесь классная структура и поле. В общем, я доволен результатом и своей игрой

– Как тебе было играть украинский хедз-ап?

– Хедз-ап играть всегда рад – с кем угодно. Приятно, что обошел "босса серии" Романа

– Расскажи о своём профессиональном опыте: как давно играешь и с чего начинал?

– Начал играть в онлайн-покер в 2015 году. Как способ заработка он стал для меня с 2017-го. Офлайн больше расценивал как развлечение, до момента, пока не попал в сборную

– Ты впервые на WPT, в каких турнирах серии планируешь участвовать?

– Это моя вторая серия WPT, первая была в Сан-Ремо. Позавчера я прошел с первого входа во второй день Главного события, правда, с небольшим стеком (16,5 больших блайндов). Если не пройду в следующие дни, буду играть турнир хайроллеров

– Чем любишь заниматься в свободное от покера время?

– Люблю заниматься спортом. В частности, "таскать железо", бегать. А также обожаю прогулки в теплую погоду, слушать музыку, посещать музыкальные мероприятия, смотреть фильмы...

Паламар выиграл более 200 тысяч долларов

Звездный украинский покерист Владимир Паламар финишировал вторым в статусном турнире GGMillions. Этот успех принес украинцу более 200 тысяч долларов призовых.