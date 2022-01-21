Накануне Петрнанджело продемонстрировал незаурядные волевые качества в турнире с бай-ином 50 000 долларов. Американец выиграл ивент, раскрутившись лишь с одного большого блайнда.

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Помимо 567 тысяч долларов призовых, Петранджело получил пропуск в самое дорогое событие серии и эффективно воспользовался подарком. Ник долгое время шел чип-лидером, но к топ-3 существенно растерял свой стек. Взять реванш помогла раздача против Шона Перри, который в топ-3 уже несколько покрывал Петранджело.

Выбрав блефовую линию, Перри поставил все улицы с рукой 9-4. Доска для этой карты оказалась, мягко говоря, не подходящей – A-Q-J-8-A. Петранджело, впрочем, пришлось изрядно попотеть, чтобы с Q-10 сравнять олл-ин соперника на ривере. Вдохновившись этим хиро-коллом, Ник довел дело до победного конца.

В хедз-апе Петранджело справился с Дэвидом Питерсом, пусть и начинал дуэль в статусе чип-аутсайдера. В решающей раздаче чемпион собрал флеш с А-10, обыграв карманные 6-6. Ник Петранджело добавил к своему банкроллу 1 026 000 долларов и поднялся на 24-ю строчку в All Time Money List. У американца теперь более 23 миллиона долларов призовых за карьеру.